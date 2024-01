„Kurz vor knapp, dass auch hier Bauernseele kocht“

Das was in Deutschland passiere, sei existenzbedrohend, so Schmiedlechner im krone.tv-Talk mit Jana Pasching. In Deutschland seien nicht nur die Bauern sauer: „Die ganze Bevölkerung kocht ein bisschen. Weil Politik vorbei an den Bürgern gemacht wird, ähnlich wie bei uns hier in Österreich“, so der freiheitliche Abgeordnete.