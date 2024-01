Eröffnet eine dieser Superdiven heuer Opernball?

Netrebko in der Nähe

Seit Tagen kursieren nun mehrere Namen von potenziellen Kandidatinnen. Auch jener von Anna Netrebko. Ein kurzer Check auf ihrem Zeitplan macht klar: Zeit hätte die Russin mit dem österreichischen Pass jedenfalls, wenn das Staatsgewalze am 8. Februar über das - nicht nur gesellschaftlich - oftmals glatte Parkett geht. Und in der Nähe wäre sie auch: Am 2. Februar tritt sie in Budapest auf.