Österreicher wegen Münzen elf Tage im Gefängnis

Wenn einer eine Reise tut - dann wird er manchmal verhaftet. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die Robert M. aus Oberösterreich der „Krone“ erzählt. Seinen Namen, das Alter, den Wohnort: All das will Robert, dessen Daten geändert wurden, nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist der Schock darüber, was dem Mühlviertler im Oktober im Urlaub passierte.