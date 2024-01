Nanoplastik in Flaschen: Die unsichtbare Gefahr

Ob Limonaden, Säfte oder Mineralwasser: Rund 1,6 Milliarden Plastikflaschen landen Jahr für Jahr allein in Österreich in den Supermarktregalen. Dass viele von ihnen später in Form von Mikroplastik in die Umwelt und somit letztlich auch uns selbst gelangen, ist bekannt. Doch das Problem beginnt schon viel früher und ist weitaus größer, je kleiner die Partikel werden, als bislang angenommen.