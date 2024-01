Minus 21,1 Grad! Das war der Kältepol Österreichs

Aktuell ist in Österreich das große Bibbern angesagt. Wie schon am Wochenende von Meteorologen prophezeit, ist der Winter nun im Land erneut eingekehrt. An Plustemperaturen ist vor allem am Dienstag kaum zu denken. Besonders nicht im Waldviertel, dort wurden in Schwarzau im Freiwald in der Früh sogar minus 21,1 Grad gemessen. Erschreckend: Es wird noch kälter!