Netflix-Star Amedi im Gazastreifen schwer verletzt

Berichte über Einsatz auf Instagram

Amedi hatte sich kurz vor dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober als Reservist bei den israelischen Streitkräften gemeldet - er gilt als einer der ersten Prominenten aus Israel, die in den Krieg gezogen waren. Auf Instagram berichtete er seinen 250.000 Fans laufend über seinem Einsatz. So schrieb er in einem Posting: „Fragen wir uns nicht, ob uns kalt ist, wie wir nachts schlafen oder ob wir Essen haben. Das sind alles Fragen aus einer Welt von gestern.“ Wofür er kämpfe, wisse er nach dem Hamas-Überfall „mehr denn je“.