Lose Schrauben bei Boing-Flugzeugen entdeckt

Betroffener Flugzeugtyp bleibt am Boden

Bei Inspektionen von Flugzeugen des Typs 737 Max 9 hat die US-Fluggesellschaft United Airlines lose Schrauben an dem Rumpfbauteil gefunden, das vor wenigen Tagen während eines Flugs herausgebrochen war. Eine United-Sprecherin machte am Montag keine Angaben dazu, bei wie vielen Maschinen das Problem festgestellt wurde. Die Airline habe insgesamt 79 Flugzeuge des Typs. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte am Wochenende angeordnet, die Flugzeuge am Boden und inspizieren zu lassen.