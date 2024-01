Hunderte zeigten Faschisten-Gruß bei Versammlung

In Italien ist die Geste als „saluto romano“ (römischer Gruß) bekannt und wird bei Zusammenkünften von Neofaschistinnen und Neofaschisten immer wieder gezeigt. Der jüngste Vorfall ereignete sich jetzt am Sonntagabend in Rom. Die Menschen trafen sich am Jahrestag der sogenannten Acca-Larentia-Morde. In der Via (Straße, Anm.) Acca Larentia hatten linke Terroristinnen und Terroristen am 7. Jänner 1978 zwei junge Neofaschisten erschossen, ein dritter starb später.