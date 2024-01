Serie-A-Profi erhielt nach Pleite Morddrohungen!

Hintergrund: Henry, der am Samstag in der 74. Spielminute das 1:1 gegen Inter Mailand erzielt hatte, hatte in der 100. Minute per Strafstoß erneut die Möglichkeit, gegen die „Nerazzurri“ auszugleichen, scheiterte jedoch gegen Yann Sommer, es blieb beim 2:1 für die Hausherren.