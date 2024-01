Melinda Ciorba fragt: „Wo sind unsere Katzen?“

Die Tierliebhaberin hat 16 Gründe gefunden, warum Samtpfoten spurlos abhandenkommen. Natürlich kommt es vor, dass welche weglaufen, irgendwo mitfahren oder sich zum Sterben hinlegen, wo man sie nicht findet. Sie befürchtet den Hauptgrund aber ganz woanders – und wird das in rund drei Monaten auch in dem Buch „Wo sind unsere Katzen?“ veröffentlichen. Nur ein Beispiel: Ein Mann aus St. Martin an der Raab erzählt, dass mittlerweile sieben Katzen seiner Mutter verschwunden sind. Die letzte sogar direkt vom Grundstück.