Trotz Aufholjagd: Pöltl-Klub verliert bei Kings

10:9 hatte die einzige Führung der Raptors in der kalifornischen Hauptstadt gelautet. Im weiteren Spielverlauf geriet Toronto bis zu 75:98 Mitte des dritten Viertels in Rückstand und hätte die Partie dennoch beinahe gedreht. Immanuel Quickley verkürzte bei noch 2:38 Minuten auf der Uhr auf 127:129 aus der Sicht der Kanadier, sein Distanzwurf zum möglichen Ausgleich in den Schlusssekunden verfehlte das Ziel dann deutlich.