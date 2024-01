Ferienende: Schnee und Stau im Rückreiseverkehr

Fünf Zentimeter erwartet

Heuer ist die Situation jedoch verschärft: Am ersten Jännerwochenende ist mit Schneefall zu rechnen. „Während es am Samstag tagsüber unter 700 Metern noch regnet, sinkt die Schneefallgrenze am Abend bis ins Flachland“, weiß Claudia Riedl von GeoSphere Austria. „Der Niederschlag in der Nacht und am Sonntag wird im ganzen Land, also auch im Zentralraum, rund fünf Zentimeter Neuschnee bringen.“