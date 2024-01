24-Jähriger auf Flucht vor Polizei schwer verletzt

Als die Polizei am Mittwoch gegen 17.30 Uhr wegen eines lautstarken Streits zwischen mehreren Männern in der Wiener Straße in Linz auftauchte, ergriff ein Syrer (24) die Flucht, lief plötzlich über die stark befahrene Straße. Dabei änderte er abrupt seinen Kurs - das wurde ihm zum Verhängnis.