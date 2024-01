Mourinho feuert heftig gegen TV-Kommentator

Da war „The Special One“ wieder Mal in seinem Element. Obwohl seine AS Roma in einer knappen Pokal-Begegnung am Ende doch noch gegen Zweitligist Cremonese mit 2:1-triumphieren konnte, schien der Portugiese nicht gut gelaunt zu sein. Denn während eines Interviews nahm er sich einen „Mediaset“-Kommentator zur Brust. „Er war selbst Fußballer und doch respektiert er nicht die Leute, die vom selben Teller essen wie er. Das ist ein Unding“, giftete Mourinho in Richtung Massimo Mauro. Und weiter: „Ich glaube nicht, dass er für sein hübsches Gesicht arbeitet, aber Geld bekommt er dafür“.