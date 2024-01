Bayern kassiert wohl Korb von Milan-Verteidiger

Tomori gilt in Mailand als unumstrittener Stammspieler und hat sich so auch in den Fokus der Bayern-Verantwortlichen gespielt. Denn in München sucht man im aktuellen Transferfenster bekanntlich händeringend nach Verstärkung für die Defensive. Der fünffache englische Nationalspieler hätte hier wohl ideal ins Profil gepasst und wäre für das Team von Thomas Tuchel eine Sofortverstärkung gewesen.