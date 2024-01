„Super-Adlerin“ Eva Pinkelnig wieder auf Platz 2!

Die ÖSV-Mannschaft präsentierte sich mannschaftlich stark, insgesamt vier Österreicherinnen landeten in den Top-10. Hinter Pinkelnig, Eder und Seifriedsberger meldete sich Sara Marita Kramer, die am Mittwoch leer ausgegangen war, mit Platz 9 zurück. Julia Mühlbacher konnte als 14. nicht ganz an ihre Vortagesleistungen, die ihr Rang 5 eingebracht hatten, anschließen. Nicht in den zweiten Durchgang schafften es Chiara Kreuzer (81 m) als 31. und Katharina Ellmauer (78) als 35.