„Stella“ und „Diva“ weiterhin spurlos verschwunden

Wegen Silvesterrakete davongelaufen?

Noch nicht so lange verschwunden, aber trotzdem wie vom Erdboden verschluckt, ist die Berner Sennenhündin „Stella“, die am Silvestertag nach 16 Uhr in der Asten bei Mörtschach davongelaufen ist. „Sie dürfte sich vor einer Rakete erschreckt haben“, vermutet die Besitzerin. In der Gegend ist viel Wald und es liegt sehr viel Schnee. „Wir werden weitersuchen und jeden Stein umdrehen, um Stella zu finden!“ Hinweise und Sichtungen bitte unter 0676/6129361 melden.