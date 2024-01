Für Eltern-Taxis gibt es künftig eine Bannmeile

Vorerst ist es ein Pilotprojekt: Am Hausleitnerweg sowie in der Streicherstraße und am Pfaffingerweg wird eine sogenannte Schulstraße im Umfeld der Volksschule 45 eingerichtet. Sie wird täglich vor Schulbeginn in der Zeit von 7.15 bis 7.45 Uhr aktiv sein und soll sicherstellen, dass während des genannten Zeitraums nur wenige Autos (ausschließlich Anrainer) in diesem Bereich unterwegs sind, um einen sicheren Schulstart zu ermöglichen. Wer seine Kids dennoch mit dem Auto zur Schule bringen will, für den gibt es künftig auf Höhe der Müller-Guttenbrunn-Straße 29 eine „Kiss & Go“-Zone.