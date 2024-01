Winter kehrt zurück: Jetzt wird es deutlich kühler

Schnee und Regen am Samstag

Am Samstag regnet und schneit es österreichweit. Die Schneefallgrenze zeigt sich dabei sehr unterschiedlich. In der Früh pendelt sie zwischen 600 Metern in Vorarlberg und Nordtirol und noch etwa 1100 Metern in Osttirol und Kärnten. Im Laufe des Tages sickert dann von Norden her langsam immer kältere Luft ein, folglich sind zu Mittag entlang und nördlich der Alpen schon Schneeflocken bis 500 Meter hinab möglich. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze immer öfter bis in tiefe Lagen ab.