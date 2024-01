Tokio: Behörde untersucht ausgebrannte Wrackteile

Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch. Der Airbus A350-900 war laut dem Flugzeughersteller erst zwei Jahre alt. Wie berichtet, war das Passagierflugzeug der Japan Airlines (JAL) am Dienstagvormittag unmittelbar nach der Landung auf dem Flughafen Haneda in Tokio mit der Küstenwachenmaschine zusammengestoßen. Beide gerieten in Brand (siehe Video oben).