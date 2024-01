Wetterhahn gestohlen: Nach 25 Jahren zurückgegeben

Diebstahl nach feuchtfröhlichem Abend

Es handle sich um einen 1975 geborenen Mann, der den Diebstahl gestanden habe, der aus Spaß an einem feuchtfröhlichen Abend begangen worden sei. Danach habe er es nicht gewagt, ihn zurückzubringen, bis er kürzlich den Gegenstand in einem Versteck in seinem Keller entdeckt habe, sagte der Staatsanwalt, ohne die Identität des Täters zu nennen.