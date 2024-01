Baby mit 61? Wirbel um Posting von Michelle Yeoh

Nach 19 Jahren Verlobung haben Michelle Yeoh und ihr Partner Jean Todt (71) im letzten Sommer geheiratet. Als die Oscarpreisträgerin, die im letzten Jahr für ihre Rolle im Film „Everything Everywhere All at Once“ mit dem begehrten Goldjungen ausgezeichnet wurde, jetzt ein Foto von einem Baby-Füßchen auf Instagram veröffentlichte, herrschte daher auch große Verwirrung bei den Fans.