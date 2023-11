Nach Auszug der Strabag locken 1-Euro-Schnäppchen

Bäume sind gepflanzt, die Grünanlage vor dem Eingang ist gepflegt, auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage montiert - die neue Oberösterreich-Zentrale des Baukonzerns Strabag in der Salzburger Straße in Linz erfüllt die modernsten Ansprüche an eine Arbeitsumgebung. Die Übersiedlung der rund 230 Mitarbeiter, die hier ihre Büros haben, nahm nur wenig Zeit in Anspruch. Die neue Zentrale grenzt direkt an die alte.