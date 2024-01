So baut Ex-Skiass Schönfelder Hotelkette aus

Schwierige Finanzierungsbedingungen wie so viele andere Immobilienfirmen kennt zumindest die „You Will Like It“-Gruppe nicht: Im September übernahm Friedrich Huemer, millionenschwerer Gründer des oberösterreichischen Autozulieferes Polytec, 51 Prozent des von Ex-Skistar Rainer Schönfelder und Thomas Schmid gegründeten Entwicklers.