Rekord-Drohnenangriffe auf Ukraine zu Silvester

Keine Hinweise auf Lage an der Front

Selenskyjs Botschaft enthielt kaum einen direkten Hinweis auf die Lage an der 1000 Kilometer langen Frontlinie oder auf die im Juni begonnene Gegenoffensive, die keinen durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Er erwähnte auch nicht die politischen und diplomatischen Schwierigkeiten, weitere militärische und andere Hilfe sowohl vom US-Kongress als auch von der Europäischen Union zu erhalten. „So wie am vergangenen 31. Dezember sagen wir auch heute: ‚Wir wissen nicht mit Gewissheit, was uns das neue Jahr bringen wird.‘ Aber heuer können wir hinzufügen: ‚Egal, was es bringt, wir werden stärker sein.‘“