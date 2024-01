16-Jähriger löste in Villach Polizeieinsätze aus

In Villach in der Klagenfurter Straße wurden am 1.Jänner am Abend fünf Jugendliche der Polizei gemeldet, die angeblich eine Waffe bei sich tragen würden. Da die genaue Örtlichkeit nicht bekannt war und keine Beschreibung der Jugendlichen vorlag, waren mehrere Streifen des SPK Villach im umliegenden Nahbereich im Einsatz. Die Fahndung verlief negativ, ebenso wie die Kontaktaufnahme zum Anzeiger, da dieser auf die Anrufe der Beamten nicht reagierte. Auch vor Ort befindliche Passanten haben nichts gesehen, daher wurde die Fahndung eingestellt.