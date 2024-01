Regime in Nicaragua ließ Priester festnehmen

In Nicaragua geht das linksautokratische Regime weiter gegen die katholische Kirche vor. Laut lokalen Medien wurden unmittelbar vor dem Jahreswechsel weitere fünf Geistliche verhaftet. Damit stieg die Zahl der innerhalb einer Woche festgenommenen Kirchenvertreter auf 14 an. Das Portal „100 Prozent Noticias“ berichtete laut Kathpress unter Berufung auf den in den USA im Exil lebenden Weihbischof Silvio Baez, die nun verhafteten fünf seien alle aus der Erzdiözese Managua.