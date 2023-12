Papst im Rollstuhl zur Silvestermesse gefahren

Der Papst hat in seinem Dankgottesdienst zum Jahresende zu mehr Solidarität aufgerufen und sich dabei auf die Stadt Rom bezogen. „Setzen wir uns, jeder in seinem Bereich, dafür ein, dass diese Stadt ein Zeichen der Hoffnung für diejenigen ist, die hier leben, und für diejenigen, die sie besuchen?“, fragte Franziskus am Sonntag.