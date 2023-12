Pöltl-Klub Toronto gibt Trio um Anunoby ab

Anunoby kam in dieser Saison in 27 Spielen für die Raptors auf einen Punkteschnitt von 15,1. Der 26-Jährige spielt seit 2017 in Toronto und war Teil des Teams, das 2019 den Titel gewann. Mit Barrett kommt der einstige Nummer-3-Draftpick (2019) zum Pöltl-Verein. Als Referenz kann der 23-Jährige, der in Toronto geboren wurde, durchschnittliche 18,2 Punkte, 4,3 Rebounds und 2,4 Assists in seinen bisher 26 absolvierten Saison-Spielen vorweisen. Quickley erzielte durchschnittlich 15 Zähler pro Spiel.