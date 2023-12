Nun suchen auch Russland wieder Attacken heim

Aufräumarbeiten in der Ukraine

In der Ukraine gehen unterdessen die Aufräumarbeiten nach dem schweren russischen Bombardement in der Nacht zum Freitag weiter. Etwa 30 Menschen wurden getötet und um die 160 verletzt, lautet die vorläufige Bilanz. An der Front im Osten und Süden rechnet das ukrainische Militär am 675. Kriegstag weiter mit russischen Sturmangriffen.