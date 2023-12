Innsbruck novelliert Wohnungsvergabe

Fünf Jahre Sperre bei zwei Ablehnungen, geringe Zahl an Vormerkungen: Die im Juli des heurigen Jahres beschlossene Mittelstandsliste in Innsbruck legte einen veritablem Fehlstart hin. Gleichzeitig wird die Liste der Vormerkungen für eine städtischen Wohnung immer länger. „Mit Ende des dritten Quartals waren 2179 Anträge für 4440 Personen in Innsbruck für eine Mietwohnung vorgemerkt, dies ohne die rund zehn bis 15 Vormerkungen auf der Mittelstandsliste und jene für eine geförderte Eigentumswohnung“, berichtet Wohnungsausschuss-Obmann Benjamin Plach (SPÖ). Der Verkauf von geförderten Eigentumswohnungen sei derzeit ausgesetzt. Grund ist ein OGH-Urteil, das ein Vorkaufsrecht der Stadt verworfen hatte.