Familie lehnt zwei Wohnungen ab: Fünf Jahre Sperre

„Gleichheitwidrig und schlecht formuliert“

Begründet hat Familie E. die Ablehnung gut. „Die Übersiedelung in eine dieser Wohnungen hätte für uns einen untragbaren Verlust an Wohn- und Lebensqualität bedeutet“, führt Familie E. aus. Im ersten Fall war es die „extrem verwinkelte Raumaufteilung“ neben der „äußerst unfreundlichen Art des Maklers/Hausverwalters“, im anderen Fall die Lage an einer vielbefahrenen Kreuzung im Olympischen Dorf. Die Frage, wie die Stadt auf fünf Jahre Sperre kommt, konnte auch Wohnungsausschuss-Obmann Benjamin Plach (SP) nicht beantworten: Er halte die Mittelstandsliste generell für „verfehlt, gleichheitswidrig und legistisch schlecht formuliert“.