Bayern: Zoff mit Marokko über verletzten Mazraoui

Nationaltrainer Walid Regragui hatte bereits bei der WM in Katar 2022 für Schlagzeilen gesorgt, als er behauptet hatte, seine Spieler müssten auf dem Platz sterben, auch wenn man dabei ein Risiko eingehe. Eine Aussage, die beim FC Bayern gar nicht gut ankommt, hatte der Klub doch seit Saisonbeginn bereits zahlreiche Ausfälle hinnehmen müssen - vorrangig in der ohnehin schon schwach besetzten Abwehrkette. Ein längere Zwangspause für Mazraoui würde wohl erneut für tiefe Sorgenfalten an der Säbener Straße sorgen ...