Kärntner stellte für Rallye-Traum 124.000 Euro auf

14 Tage, 8000 Kilometer

Und somit wird Kurtaj der einzige Kärntner sein, der heuer bei der härtesten Rallye der Welt mitmacht. Am Sonntag geht’s für den amtierenden Amateur-Weltmeister (der R3-Klasse der W2RC) nach Saudi-Arabien, am 5. Jänner steigt der Prolog bei Al-Ula. Auf seiner Husqvarna wird der Familienpapa die zwölf Etappen in Angriff nehmen: 14 Tage lang, über knapp 8000 Kilometer.