Lassen Sie es zu Silvester noch einmal knallen?

Alle Jahre wieder hört man spätestens eine Woche vor Jahresende die ersten Böller und Raketen in der Nachbarschaft explodieren. Gesetzlich sind alle Knallkörper, egal welcher Bauart, im Ortsgebiet offiziell verboten. Auch wenn die Silvesterknallerei für viele zum Jahreswechsel einfach dazugehört, leiden vor allem Tiere und kleine Kinder an der Lärm- und Feinstaubbelastung. Wie stehen Sie zum alljährlichen Böller- und Raketenschießen zu Silvester? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!