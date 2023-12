Terror-Verdächtiger jetzt in Untersuchungshaft

Dort bleibt er noch bis zum 7. Jänner, wie das Polizeipräsidium Köln am Dienstag mitteilte. Im Zusammenhang mit der Anschlagswarnung für den Kölner Dom wurden in Österreichs Nachbarland bisher eine Wohnung durchsucht und insgesamt fünf Männer festgenommen. Der Einsatz wurde von Spezialeinheiten in Wesel (Nordrhein-Westfalen) durchgeführt. Zu dem Mann, der in Untersuchungshaft bleiben muss, gebe es „staatsschutzrelevante Erkenntnisse.“



Das postete die Kölner Polizei am Dienstagabend.