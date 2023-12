Skiunfall: Bursch „mäht“ bei Abfahrt Freund nieder

Gemeinsam waren drei Freunde Mittags gerade auf der Schareckabfahrt talabwärts unterwegs, als der älteste des Ski-Trios auf rund 2140 Meter Seehöhe bei einem Rechtsschwung auf einer Eisplatte wegrutschte. Das 16- jährige Schlusslicht der Gruppe kam ins Schlittern und schaffte es nicht mehr, abzubremsen. Und krachte so in Folge in seinen vor ihm fahrenden Freund.