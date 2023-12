Pünktlich zum Christkind hob Michael J. Fox ab

Einige trauten ihren Augen nicht, als sie zu Weihnachten meinten, dass Michael J. Fox in Österreich war. Er war es auch. Der an Parkinson erkrankte Hollywood-Star war gemeinsam mit seiner Ehefrau Tracy Pollan und einer ganzen Entourage nach Österreich gekommen. Erst vor kurzem hatte der Schauspieler für Aufsehen bei uns im Land gesorgt, als er eine Wiener Biotech-Firma pekuniär unterstützte, die an der Entwicklung eines Parkinson-Impfstoffes arbeitet. Jetzt war er jedenfalls höchstpersönlich in der Hauptstadt und enttäuschte seine Fans nicht.