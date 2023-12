Umzug zu Weihnachten: Bayern-Star Kane checkt aus

„Thomas Müller war besorgt, dass mein Zimmer zu klein wird, also war es an der Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie in eine eigene Unterkunft zu ziehen“, schreibt Kane auf Instagram mit einem Lachsmiley. Außerdem fügt Kane zu seinem Posting ein Foto, das ihn mit Hotel-Mitarbeitern zeigt, hinzu. „Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Hotels, die dafür gesorgt haben, dass ich mich seit meinem Umzug nach München wie zu Hause fühle. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich so gut einleben konnte!“ In 22 Pflichtspielen für die Bayern gelangen dem 30-Jährigen bislang 25 Tore und acht Assists.