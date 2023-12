Feuerwehr-Chef (34) bei Großbrand schwer verletzt

Ein Holzbalken stürzte bei einem Löscheinsatz in einem Hackschnitzellager in OÖ dem 34-jährigen Einsatzleiter auf den Kopf. Der Mann fiel bewusstlos um, musste von seinen Kameraden geborgen werden. Der schwer verletzte Kommandant wird nun in einem Krankenhaus auf der Intensivstation betreut.