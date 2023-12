Frankreich: Ermittler nehmen fünf Islamisten fest

Zugriff am Morgen

Demnach erfolgten die Festnahmen am Freitagmorgen in Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy und Toul. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hatte die Präfekten des Landes am Freitag gewarnt, anlässlich der Weihnachtsfeiertage und des Dreikönigstags „extreme Wachsamkeit“ walten zu lassen, da die „terroristische Bedrohung“ weiterhin sehr hoch sei.