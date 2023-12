Lawinenabgänge sind zu erwarten

Bergwetter am 23. Dezember

Am Samstag ist es noch einmal stürmisch, teilweise gibt es Orkanböen in exponierten Hochlagen. Dazu ist es weiterhin trüb und es gibt immer wieder Schnee- und Regenschauer. Die Schneefallgrenze steigt allerdings auf 1400 bis 1700 Meter Höhe. Die Temperaturen erreichen in 1000 Metern etwa 5 Grad, in 2000 Metern um 0 und in 3000 Metern -7 Grad.