Abfallvermeidung: Hilfe für die Müllabfuhr

Müll richtig trennen

Die Müllberge rund um Weihnachten stellen auch die Entsorgungsbetriebe vor Herausforderungen. Vom 24. bis 26. Dezember steht in diesem Jahr die Müllabfuhr an drei aufeinanderfolgenden Tagen still. Aus diesem Grund werden danach große Abfallmengen erwartet, die Recyclingbetriebe bereiten sich auf einen intensiven Hochbetrieb inklusive Sonderschichten vor. Korrekte Mülltrennung macht den fleißigen Mitarbeitern dann das Leben leichter. So wandert vor allem Geschenkpapier oft in die falsche Tonne. Ist es mit Glitzer, Metall oder Kunststoff, zum Beispiel Zellophan, beschichtet, gehört es in den Restmüll, dasselbe gilt für beschichtete Bänder. Das spart jede Menge Zeit.