Deutsche Linke fordert 50.000 Euro für 18-Jährige

Ab einem Betrag von zwei Millionen Euro soll die Erbschaftssteuer „drastisch angehoben“ werden, sagte Schirdewan am Freitag. Jährlich würden mehr als 100 Milliarden Euro vererbt, aber nicht gleichmäßig. „Die oberen zehn Prozent der Erbenden und Beschenkten bekommen zusammen etwa so viel wie die unteren 90 Prozent.“ Zudem würden Menschen in Westdeutschland pro Kopf etwa doppelt so viel erben wie Menschen in Ostdeutschland.