Geflüchtet: Wie sich ein Frühchen ins Leben kämpft

Leyser: „Nachdem die Mutter der Kinder in ihrem Zuhause in El-Geneina getötet wurde, rannte Muhammad anderen fliehenden Menschen nach, bis er in Adre ankam. Das Baby trug er die ganze Zeit“, erinnert sich Leyser. „Unser Team im Krankenhaus in Adre versorgt sie nun mit allem, was sie brauchen.“

Frühchen kämpft sich durch

Und auch die Mutter der kleinen Mikaela war unter den Geflüchteten: „Sie kam mit ihrer neugeborenen Tochter in unsere Kinderstation in Adre. Das Baby war zu früh zur Welt gekommen und wog nur 800 Gramm.“