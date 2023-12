Sorge um Pflege-Angebot: Petition an das Land

Petition ans Land

„Wir fordern, dass der Stützpunkt der Diakonie Hauskrankenpflege in Oberschützen bleibt, dazu beschließen wir im Gemeinderat eine Petition an den Landeshauptmann. Wenn es schon einen neuen Pflegestützpunkt in Unterkohlstätten gibt, dann kann der nur eine Ergänzung zu Oberschützen sein“, so der Bürgermeister. Die Petition wurde Donnerstagabend nach Redaktionsschluss im Gemeinderat behandelt.