Durchmarsch? Für Aufsteiger Voitsberg kein Problem

Mit 35 Punkten liegt Aufsteiger ASK Voitsberg in der Regionalliga Mitte nicht nur an der Tabellenspitze, sondern sicherte sich mit Respektabstand auch den Herbstmeistertitel. Mit dem Thema Aufstieg gehen die Steirer sehr offen um. Trainer und Sportdirektor David Preiss haben wir in der Studiosendung der 3. Liga nach den Zielen im Frühjahr gefragt.