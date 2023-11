Neustart für Möbelhaus: Erste Mieter an der Angel

Am 29. Juli war der letzte Öffnungstag von 23 kikaLeiner-Standorten, seither waren die Räumungstrupps am Zug und wurden die letzten Lagerbestände versteigert. Wie geht‘s nun mit den Immobilien weiter? In Oberösterreich ist die Zukunft von vier ehemaligen Standorten noch offen. In Ried im Innkreis dagegen läuft unter dem Neo-Eigentümer schon die Mietersuche.