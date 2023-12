Umgeschwenkt: Lieber Mietkauf statt Eigentum

Das Bauprogramm wurde auf die neue Nachfragesituation angepasst, bevorzugt werden jetzt Mietkaufobjekte geplant. Noch ist in puncto Neubau keine Erholung in Sicht. „Die Baupreise bleiben stabil. Größere private Eigentumswohnungsbauer rechnen erst mit einem Comeback für 2025“, sagt Hutter, der mit Alexandra Petermann die operativen Geschäfte der WSG führt, die sich in den letzten Jahren auch viele Brachflächen gesichert hat.