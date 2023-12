5,3 Prozent: Inflation im November kaum gebremst

Haushaltsenergie kaum preisdämpfend

So verringere sich einerseits der Preisauftrieb in vielen Bereichen, insbesondere bei Restaurants. Treibstoffe waren weiterhin deutlich günstiger als im Vorjahresmonat. Andererseits wirke die Haushaltsenergie weniger preisdämpfend als in den vergangenen Monaten. Pauschalreisen verteuerten sich laut Thomas stark.